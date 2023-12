Was passiert mit Silver Spike Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Silver Spike Investment in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Silver Spike Investment wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Silver Spike Investment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,95 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (9,54 USD) weicht somit um +6,59 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut"-Bewertung gilt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 9,4 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+1,49 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt die Silver Spike Investment-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Silver Spike Investment-Aktie sind alle 1 Einstufungen "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Silver Spike Investment vor. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 15,3 USD, was bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (9,54 USD) ausgehend um 60,38 Prozent steigen könnte. Somit erhält Silver Spike Investment von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Silver Spike Investment aktuell mit dem Wert 40,63 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt für die Aktie ein RSI25-Wert von 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Silver Spike Investment-Analyse vom 13.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Silver Spike Investment jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Silver Spike Investment-Analyse.

Silver Spike Investment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...