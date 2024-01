Was passiert mit Sichuan Em?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sichuan Em heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 63,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sichuan Em weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Sichuan Em-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Sichuan Em mit einer Rendite von 8,37 Prozent mehr als 16 Prozent darüber. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,22 Prozent, wobei Sichuan Em mit 15,59 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um Sichuan Em in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Wochen häuften sich die negativen Meinungen, während überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Entwicklung wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Obwohl die Stimmung sich für Sichuan Em in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, wurde eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.