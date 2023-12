Was passiert mit Shimao Property HoldingsADR?

Die Shimao-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 2,63 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,58 HKD, was einem Unterschied von -77,95 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,62 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -6,45 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Shimao liegt bei 52,94 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 beträgt 51,76, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Shimao in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an zwei Tagen positiv, aber an drei Tagen überwog die negative Kommunikation. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Shimao, gemessen anhand der Beitragsanzahl und der Stimmungsänderung, ergibt unsere Einschätzung einer "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig, und die Rate der Stimmungsänderung blieb im untersuchten Zeitraum nahezu unverändert.

Insgesamt wird die Aktie von Shimao aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen, während das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.