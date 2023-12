Was passiert mit Shenzhen Laiao Hi-Tech?

Die Stimmung rund um die Aktienkurse von Shenzhen Laibao Hi-tech kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien im Zusammenhang mit Shenzhen Laibao Hi-tech aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Laibao Hi-tech liegt bei 23,36, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Stimmung und dem Buzz rund um die Aktie wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Shenzhen Laibao Hi-tech bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugewiesen.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Shenzhen Laibao Hi-tech-Aktie bei 9,18 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,19 CNH liegt, was einer Abweichung von +11 Prozent entspricht. Basierend darauf erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,43 CNH, was einer Abweichung von -2,3 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Shenzhen Laibao Hi-tech basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.