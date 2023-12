Was passiert mit Shen Zhen Bauing Construction?

In den letzten zwei Wochen wurde Shenzhen Bauing Construction von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Bauing Construction liegt bei 57,77, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Bauwesen" weist einen Wert von 0 auf. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Shenzhen Bauing Construction in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie bekommt daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shenzhen Bauing Construction zeigt mit einem Wert von 29,55 für einen Zeitraum von 7 Tagen eine "Gut"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44,05 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Zusammenfassend kann die Gesamteinschätzung daher als "Gut" eingestuft werden.