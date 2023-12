Was passiert mit Shanghai Kelai Mechatronics Engineering?

Der Aktienkurs von Shanghai Kelai Mechatronics Engineering verzeichnet eine Rendite von -26,29 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor. Dies bedeutet eine Abweichung von mehr als 26 Prozent. In der Maschinen-Branche lag die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate bei -0,94 Prozent, wobei Shanghai Kelai Mechatronics Engineering mit 25,36 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhielt die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktien von Shanghai Kelai Mechatronics Engineering wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt die Note "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Kelai Mechatronics Engineering auf 17,1 CNH, während die Aktie selbst 15,23 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,94 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 15,04 CNH, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Daher erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Shanghai Kelai Mechatronics Engineering als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 19,64, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 46,85 aufweist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.