Was passiert mit Shanghai Construction?

Die Shanghai Construction-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 2,73 CNH für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 2,52 CNH, was einem Unterschied von -7,69 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und beträgt aktuell 2,6 CNH, was einem ähnlichen Wert zum letzten Schlusskurs (-3,08 Prozent) bedeutet. Auf kurzfristigerer Basis ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für die Shanghai Construction-Aktie. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 7 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Shanghai Construction-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -7,11 Prozent erzielt, was 6,55 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauwesen" beträgt -0,93 Prozent, wobei die Shanghai Construction-Aktie 6,18 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shanghai Construction-Aktie liegt bei 57,14, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 60 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf diesem Niveau.