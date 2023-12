Was passiert mit Shandong New Beiyang Information?

Die technische Analyse der Shandong New Beiyang Information-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 7,74 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 7,95 CNH liegt und somit einen Abstand von +2,71 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 7,71 CNH, was einer Differenz von +3,11 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Analyse herangezogen. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Shandong New Beiyang Information-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,18, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 2 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Shandong New Beiyang Information-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 82,94 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Shandong New Beiyang Information-Aktie basierend auf technischer, finanzieller und fundamentaler Analyse.