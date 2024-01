Was passiert mit Shandong Lipeng?

Die Shandong Chiway Industry Development hat in den letzten Tagen eine gemischte Performance gezeigt, wie aus einer technischen Analyse hervorgeht. Der Kurs von 3,72 CNH liegt derzeit -2,11 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der anderen Seite ist die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -7 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Einschätzung herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 74,19 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Daher wird sie als "Schlecht" bewertet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird die Shandong Chiway Industry Development daher für diesen Punkt der Analyse mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Shandong Chiway Industry Development bei 68,17, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur vereinzelten neutralen oder negativen Diskussionen. In den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger ebenfalls verstärkt positiv gestimmt. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.