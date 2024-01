Was passiert mit Shandong?

Die Diskussionen rund um Shandong auf Plattformen der sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Shandong bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Shandong festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Shandong-Aktie ein Durchschnitt von 0,37 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,36 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Shandong mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,63 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Kapitalmärkte" und daher unterbewertet erscheint. Das Branchen-KGV liegt bei 23,73, was zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel führt.