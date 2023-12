Was passiert mit Semperit?

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Semperit von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Allerdings hat die Redaktion auch 6 klar negative Signale herausgefiltert, weshalb hier eine "Schlecht" Empfehlung ausgesprochen wird. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Aus fundamentaler Sicht zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Semperit-Aktie mit 3,3 auf Basis der aktuellen Notierungen 85 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Maschinenbranche (22,69). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut" Einstufung aus fundamentaler Analyse.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor (Industrie) ergibt sich, dass die Semperit-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,65 Prozent erzielt hat, was 17,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 2,28 Prozent, wobei Semperit aktuell 15,92 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Semperit liegt der RSI7 aktuell bei 38,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 54,08, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Somit erhält das Semperit-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.