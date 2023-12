Was passiert mit ScandiDos AB?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Scandidos-RSI liegt bei 85,92, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 59,92, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Die Scandidos liegt mit einem Kurs von 1.605 SEK derzeit 13,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -25,35 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen über Scandidos in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Scandidos bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Scandidos wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Scandidos daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.