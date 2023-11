Was passiert mit Sappi?

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Derzeitige Analyse der Sappi-Aktie

Die aktuelle Analyse der Sappi-Aktie zeigt interessante Ergebnisse in verschiedenen Bereichen. Beginnen wir mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das derzeit bei 4 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 4,24 Euro für jeden Euro Gewinn von Sappi zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Papier- und Forstproduktebranche ist dies eine Unterbewertung um 96 Prozent, was den Titel als "Gut" einstuft.

In Bezug auf den Relative Strength-Index zeigt sich die Sappi-Aktie als neutral. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 53,85 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Dividendenrendite von Sappi liegt bei 6,12 %, was 0,09 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,03 %. Dieser geringfügig höhere Wert führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Sappi-Aktie bei 1,97 EUR nur minimal unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 2,07 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine neutrale Einschätzung der Sappi-Aktie. Die Unterbewertung auf Basis des KGV und die leicht überdurchschnittliche Dividendenrendite führen zu dieser neutralen Gesamtbewertung.