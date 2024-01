Was passiert mit Safran?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Um den RSI zu ermitteln, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Safran wird basierend auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Safran-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt hingegen, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Safran war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen waren die Diskussionen von positiven Themen geprägt, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend erhält das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Safran-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividende weist Safran eine Dividendenrendite von 0,39 Prozent auf, die nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 0. Die Aktie wird daher als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.