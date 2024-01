Was passiert mit Rigel?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Rigel beträgt der RSI 24,44, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 32,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".

Die Dividendenrendite berechnet sich aus der gezahlten Dividende im Verhältnis zum Aktienkurs. Aktuell weist Rigel eine Dividendenrendite von 0% auf, was unter dem Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 2,47% liegt. Aufgrund der geringen Differenz von 2,47 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. Für Rigel wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion im Internet gemessen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtbild von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Rigel um mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt, bei 13,71%. Die "Biotechnologie"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 25,95% in den vergangenen 12 Monaten, wobei Rigel mit 12,24% deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.