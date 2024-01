Was passiert mit Rich Goldman?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung von Rich Goldman wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich bewertet, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Rich Goldman als unterbewertet, da das KGV mit 2,27 insgesamt 93 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 31,86 liegt. Die fundamentale Analyse ergibt daher eine Einstufung von "Gut" für die Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Rich Goldman im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,63 Prozent erzielt, was 24,88 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -3,71 Prozent, wobei Rich Goldman aktuell 16,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Rich Goldman im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,28 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 6,28 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie auch in diesem Aspekt als "Schlecht" eingestuft.