Was passiert mit Rallye?

Die aktuelle Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Rallye zeigt sich laut einer Analyse in den sozialen Medien grundsätzlich neutral. In den letzten Tagen gab es weder besonders positive noch negative Reaktionen seitens der Marktteilnehmer. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Rallye daher insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In technischer Hinsicht wird die Rallye derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Unternehmens liegt bei 0,67 EUR, während der Aktienkurs mit 0,133 EUR um -80,15 Prozent unter diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,14 EUR weist eine Abweichung von -5 Prozent auf, was wiederum zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. Für Rallye wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, wodurch die Gesamtbewertung auf "Neutral" festgelegt wurde. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Ein weiteres Signal, das in der technischen Analyse berücksichtigt wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Bei Rallye führt der RSI zu einer Einstufung als "Schlecht" mit einem Wert von 80,5. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liefert mit einem Wert von 49,4 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Rallye-Analyse vom 02.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Rallye jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Rallye-Analyse.

