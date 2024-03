Was passiert mit Proya Cosmetics?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Proya Cosmetics liegt bei 70,29, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,99 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Proya Cosmetics-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -7,92 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,98 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Proya Cosmetics mit einer Rendite von -23,35 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") mehr als 1 Prozent darunter liegt. Die "Persönliche Produkte"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -21,43 Prozent, wobei Proya Cosmetics mit 1,92 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating zugesprochen.

Das Sentiment und der Buzz, also die Kommunikationsfrequenz, zeigen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Diskussionsbeiträge in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Proya Cosmetics auf dieser Stufe daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.