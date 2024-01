Was passiert mit Porsche Automobil?

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Porsche Automobil derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 49,76 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (46,15 EUR) um -7,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 45,84 EUR, was einer Abweichung von +0,68 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Porsche Automobil bei einem Wert von 3, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Automobile" (KGV von 19,68) unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Porsche Automobil derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Automobile. Mit einer Differenz von 1,65 Prozentpunkten (5,45 % gegenüber 3,8 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,5 Prozent erzielt, was 9,19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt 4 Prozent, wobei Porsche Automobil aktuell 7,5 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.