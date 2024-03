Was passiert mit Pool?

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Die Aktie von Pool wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,68 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 35,8 liegt und somit auf eine Unterbewertung hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Pool eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf einer Stimmungsanalyse. Zudem zeigen Optimierungsprogramme mehrheitlich negative Handelssignale, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz konnte jedoch eine Zunahme festgestellt werden, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Pool mit 1,16 % weniger aus als der Branchendurchschnitt (3,45 %), was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Aktie von Pool, mit einer Unterbewertung auf fundamentalen Kriterien, einer neutralen Anlegerstimmung und einer niedrigen Dividendenausschüttung im Vergleich zur Branche.