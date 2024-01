Was passiert mit Pool?

Die Pool-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,26 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,37 Prozent liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 351,74 USD. Der letzte Schlusskurs von 372,87 USD weicht um +6,01 Prozent ab, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Wenn man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs von 372,87 USD nur um +4,83 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Bewertungen wird die Pool-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 28,98 liegt, was 21 Prozent unter dem Branchen-KGV von 36,86 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis. Die langfristige Meinung der Analysten bezüglich der Pool-Aktie ist "Neutral", wobei insgesamt 5 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung vorliegt. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 388,56 USD, was einer erwarteten Performance von 4,21 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.