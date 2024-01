Was passiert mit Plexus?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Plexus auf 18 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 18,31 Euro für jeden Euro Gewinn von Plexus zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 60 Prozent, da der durchschnittliche Wert im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" bei 46 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Plexus von Analysten insgesamt mit einer Einstufung von 1 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Plexus vor, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 96,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -8,05 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, mit überwiegend positiven Themen in den vergangenen Tagen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung zu.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Plexus wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Stimmungsänderung im Internet untersucht. Dabei wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral" für die Aktie von Plexus.