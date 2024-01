Was passiert mit Petro Matad?

In den letzten zwei Wochen wurde Petro Matad von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Auch in den Tagen danach wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Petro Matad zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern erhält die Aktie von Petro Matad bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt Petro Matad mit einer Rendite von -14,71 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite von Petro Matad mit -11,99 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Petro Matad-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4,02 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,1 GBP liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung. Hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von Petro Matad somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.