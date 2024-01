Was passiert mit PAL Holdings?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Pal-Aktie ist neutral, basierend auf den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben.

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pal-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2965,7 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2312 JPY deutlich darunter liegt (-22,04 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 2232,54 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+3,56 Prozent). Dadurch ergibt sich eine neutrale Bewertung der Pal-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pal-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Pal-Aktie eine schlechte Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von neutral führt.

Basierend auf diesen Faktoren erhält die Pal-Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die technische Analyse und den Relative Strength Index.