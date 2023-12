Was passiert mit Orpea?

Orpea-Aktie: Neutraler Standpunkt trotz solider Dividendenrendite und RSI

Der französische Gesundheitsdienstleister Orpea zeigt sich derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,9 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies entspricht einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 1 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "gut" eingestuft. In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich für die Orpea-Aktie ein Wert von 35,9 für RSI7 und 93,52 für RSI25. Dies führt zu einer neutralen Empfehlung für RSI7 und einer schlechten Einstufung für RSI25, was insgesamt zu einem schlechten Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Orpea neutral sind. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt, was zu einer neutralen Gesamteinstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Orpea-Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien, Dividendenrendite, Relative Strength-Index und Sentiment/Buzz.