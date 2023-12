Was passiert mit Nippon Chemical Industrial?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral angesehen. Der RSI der Nippon Chemical Industrial liegt bei 84,17, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt einen Wert von 57,25, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nippon Chemical Industrial-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 1907,51 JPY, was einem ähnlichen Niveau wie der letzte Schlusskurs (1853 JPY) entspricht. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral". Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Nippon Chemical Industrial war in den letzten Tagen neutral. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Es konnten keine wesentlichen Veränderungen der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf Nippon Chemical Industrial in den vergangenen vier Wochen festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine Bewertung als "Neutral".