Was passiert mit Nike?

Der Aktienkurs von Nike wird im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" betrachtet. Dabei zeigt sich, dass die Rendite von Nike in den letzten 12 Monaten bei -18,6 Prozent liegt, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die mittlere Rendite -0,86 Prozent, wobei Nike mit einer Rendite von -17,74 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Nike in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Nike derzeit eine Dividendenrendite von 1,44 % aus, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,5 %. Die Differenz von 14,06 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 27 Analystenbewertungen 17 Bewertungen als "Gut", 9 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele liegt bei 126,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 21,78 Prozent steigen könnte. Aus dieser Sicht ergibt sich eine Empfehlung als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nike bei 107,99 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 103,88 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 109,21 USD, was zu einem Abstand von -4,88 Prozent führt und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.