Was passiert mit Nidec?

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Nidec ist positiv, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien festgestellt haben. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Nidec aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nidec beträgt 55,07, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 41,82 in einem Zeitraum von 25 Tagen resultiert in einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung "Neutral" für die Aktie.

Die Dividendenrendite von Nidec liegt bei 1,18 Prozent, was 1,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentabel eingestuft und erhält von der Redaktion eine Bewertung "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Nidec in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,56 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 32,99 Prozent gestiegen sind. Dies entspricht einer Underperformance von -50,56 Prozent für Nidec. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 28,02 Prozent, wobei Nidec 45,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer Bewertung "Schlecht" in dieser Kategorie.