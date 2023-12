Was passiert mit Nidec?

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Das Anleger-Sentiment für die Nidec-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. An drei Tagen dominierten jedoch positive Themen. In den letzten ein, zwei Tagen hingegen interessierten sich die Anleger vor allem für positive Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Nidec-Aktie einen RSI7-Wert von 46,35 und einen RSI25-Wert von 51,1, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Die langfristige Stimmung rund um die Nidec-Aktie wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Stimmungsänderungen im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung für Nidec war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Nidec-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" verliehen.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Nidec-Aktie laut dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält Nidec auf Basis trendfolgender Indikatoren somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die aktuelle Stimmung und die technische Analyse deuten darauf hin, dass die Nidec-Aktie aktuell neutral bewertet wird.