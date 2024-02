Was passiert mit Newron SpA?

Die Newron Spa-Aktie hat laut technischer Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 5,36 CHF für den Schlusskurs erzielt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 7,72 CHF, was einem Unterschied von +44,03 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält sie daher eine Bewertung von "Gut". Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 6 CHF liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +28,67 Prozent über diesem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Newron Spa-Aktie mit einem Wert von 53,33 weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie mit "Neutral" eingestuft. Selbst beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet und einen Wert von 36 ergibt, wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI ebenfalls eine Einstufung von "Neutral".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnte bei Newron Spa in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält die Aktie in dieser Stufe daher ein "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Newron Spa mit einer Rendite von 158,97 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") um mehr als 160 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,36 Prozent verzeichnete, liegt die Newron Spa mit 161,33 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.