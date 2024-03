Was passiert mit New Work?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für New Work. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 55,93 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, da auch hier die Aktie als "Neutral" bewertet wird (Wert: 58,54).

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz eine Rolle. Die Diskussionsintensität im Netz bezüglich New Work hat die übliche Aktivität gezeigt, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für New Work.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich New Work war in den vergangenen Tagen überwiegend neutral, wobei an zwei Tagen positive Diskussionen überwogen. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten, weshalb die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der New Work bei 62,7 EUR liegt und damit -29,76 Prozent entfernt vom GD200 (89,27 EUR) ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 65,85 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,78 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der New Work-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.