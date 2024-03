Was passiert mit NervGen Pharma?

Die technische Analyse der Nervgen Pharma-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2,16 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 2,19 CAD liegt, was einer Abweichung von +1,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 3 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 27 Prozent darunter liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Nervgen Pharma-Aktie.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Der RSI-Wert für die Nervgen Pharma-Aktie liegt aktuell bei 85,33, was als überkauft gilt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 76, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso erfährt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Nervgen Pharma. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer "Gut"-Einschätzung für die Anleger. Insgesamt erhält Nervgen Pharma somit von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.