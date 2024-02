UiPath Registered (A) Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "National Bankshares":

Die technische Analyse der Uipath-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 18,53 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 25,67 USD liegt, was einer Abweichung von +38,53 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 23,98 USD über dem aktuellen Kurs (+7,05 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Uipath-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Uipath in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Uipath-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (32) als auch der 25-Tage-RSI (40,87) führen zu dieser Einschätzung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Uipath.

Die Analyse der Analysteneinschätzungen der Uipath-Aktie der letzten zwölf Monate zeigt, dass 4 Gut, 5 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 19,79 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -22,92 Prozent bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Uipath die Einschätzung "Neutral".