Was passiert mit Nanjing Medical?

Bei Nanjing Pharmaceutical beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 2, was einer positiven Differenz von +0,99 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" entspricht. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen von Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung und der Buzz im Internet für Nanjing Pharmaceutical in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Aus diesem Grund erhält Nanjing Pharmaceutical eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Nanjing Pharmaceutical. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Nanjing Pharmaceutical liegt bei 47,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,22, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Neutral".

