Was passiert mit Nam Lee Pressed Metal Industries?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Nam Lee Pressed Metal Industries liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 56, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Nam Lee Pressed Metal Industries in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und bei Nam Lee Pressed Metal Industries wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Nam Lee Pressed Metal Industries mit einer Rendite von -17,91 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche liegt die Rendite in den vergangenen 12 Monaten mit -5,1 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.