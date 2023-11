Was passiert mit MongoDB?

Die technische Analyse der Mongodb-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 406,25 USD liegt, was einem Abstand von +26,59 Prozent zum GD200 (320,93 USD) entspricht. Dies ist ein positives Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 358,58 USD, was einem Abstand von +13,29 Prozent entspricht. Auch dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Mongodb festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz werden daher als neutral bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Mongodb im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,36 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Mongodb überwiegend positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch die negativen Themen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Daher erhält Mongodb auf dieser Grundlage insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.