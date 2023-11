Was passiert mit Mirage Energy Corp?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Für die Mirage Energy-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso ergibt die Analyse des 25-Tage-RSI einen Wert von 52,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mirage Energy daher ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mirage Energy bei 0,03 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,02 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -33,33 Prozent zum GD200 und zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der einen Stand von 0,03 USD aufweist und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Beim Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Mirage Energy-Aktie im Netz nur schwache Aktivität hervorbrachte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Wert für Mirage Energy.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bildet die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Mirage Energy besonders positiv diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Mirage Energy daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.