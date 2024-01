Was passiert mit Mincon Group Plc?

Der Aktienkurs von Mincon verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -34,44 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt die Rendite von Mincon um 43,45 Prozent unter dem Durchschnitt von 9,02 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 7,66 Prozent, und Mincon liegt derzeit um 42,1 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat Mincon ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,1, was unter dem Branchendurchschnitt von 14,56 liegt. Damit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Mincon diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mincon derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,85 EUR, während der Kurs der Aktie bei 0,66 EUR um -22,35 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,59 EUR, was einer Abweichung von +11,86 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.