Was passiert mit Mikikogyo?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mikikogyo heran. Aktuell liegt der RSI7 bei 53,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass Mikikogyo weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,81, auch hier ist Mikikogyo weder überkauft noch überverkauft, was eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 ergibt. Insgesamt erhält das Mikikogyo-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Mikikogyo von 4630 JPY mit einer Entfernung von +4,72 Prozent vom GD200 (4421,38 JPY) als "Neutral"-Signal zu bewerten. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 4627,2 JPY, was einem Abstand von +0,06 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Mikikogyo-Aktie also als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Mikikogyo weist kaum Änderungen auf und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Mikikogyo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger unterhielten sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Mikikogyo. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.