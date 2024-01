Was passiert mit Meteoric ResourcesL?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Meteoric Nl wird anhand des RSI der letzten 7 Tage bewertet, der momentan bei 10 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Gut" bewertet, da der GD200 bei 0,21 AUD liegt, während der Aktienkurs bei 0,26 AUD um +23,81 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,23 AUD, was einer Abweichung von +13,04 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Meteoric Nl überwiegend negativ diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen dominieren hingegen positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Meteoric Nl. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist.

Insgesamt erhält Meteoric Nl auf Basis des RSI, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine Gesamtbewertung von "Neutral".