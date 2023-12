Was passiert mit Medical Properties?

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die normale Spanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Medical Properties Trust Inc liegt bei 40,54, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für die Medical Properties Trust Inc bewegt sich bei 43, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, die ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Medical Properties Trust Inc. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch viele negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert, wodurch insgesamt eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst wird. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die Medical Properties Trust Inc notiert aktuell bei 5,47 USD und liegt damit +12,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -25,88 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Medical Properties Trust Inc-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Medical Properties Trust Inc vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 11,36 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (5,47 USD) ausgehend um 107,63 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Medical Properties Trust Inc von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.