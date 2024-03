Was passiert mit Mcgrath?

In den letzten beiden Wochen wurde Mcgrath von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Diese Einschätzung ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mcgrath-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,41 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,48 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +17,07 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 0,46 AUD liegt, ergibt sich eine Abweichung von +4,35 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik damit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder bei der Stimmungslage noch bei der Kommunikationsfrequenz gab es signifikante Veränderungen, weshalb die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mcgrath liegt bei einem Niveau von 71,43, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,16 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.