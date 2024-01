Was passiert mit Marriott Vacations Worldwide?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Marriott Vacations Worldwide liegt derzeit bei 9,25 und damit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit von 50. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige 7-Tage-RSI liegt bei 45,29 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI beträgt 37,41 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine mittlere Aktivität in den Diskussionen im Internet über Marriott Vacations Worldwide gemessen werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem gesamten Stimmungsbild von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Marriott Vacations Worldwide derzeit um +7,61 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum gleitenden Durchschnitt als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.