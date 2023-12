Was passiert mit Maike Tube Industry Holdings?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Maike Tube Industry als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 38,16 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Maike Tube Industry in den vergangenen Monaten eine übliche Aktivität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung gezeigt. Daher wird die Aktie für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Maike Tube Industry von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird die Maike Tube Industry-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +15 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist ebenfalls eine Abweichung von +10,4 Prozent auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.