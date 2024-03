Was passiert mit Luyang Energy-Saving Materials?

Die Luyang Energy-saving Materials-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 16,07 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,41 CNH, was einem Rückgang um 10,33 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage Durchschnitt von 14,09 CNH wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Wert (+2,27 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat getrübt war, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war jedoch neutral, was zu einem entsprechenden "Neutral"-Rating führt.

Die Beobachtung der sozialen Plattformen ergab hauptsächlich negative Kommentare über Luyang Energy-saving Materials, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen auch positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Im Branchenvergleich ergibt sich, dass die Performance von Luyang Energy-saving Materials in den letzten 12 Monaten um 33,56 Prozent zurückgegangen ist, was einer Underperformance von 8,91 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Chemikalien"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie 8,91 Prozent unter dem Durchschnittswert. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich für die Luyang Energy-saving Materials-Aktie eine neutrale bis negative Bewertung aus technischer und sozialer Sicht sowie im Branchenvergleich.