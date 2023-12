Was passiert mit Luxin Venture Capital?

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Luxin Venture Capital wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Luxin Venture Capital-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 12,72 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 11,48 CNH lag, was einer Abweichung von -9,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen lag bei 11,96 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 11,48 CNH (-4,01 Prozent) liegt. Daraus resultiert ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Luxin Venture Capital-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -5,35 Prozent erzielt hat, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,26 Prozent aufweist, liegt Luxin Venture Capital um 2,91 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält die Luxin Venture Capital-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.