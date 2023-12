Was passiert mit Lumber Liquidators?

Ll Flooring: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Ll Flooring weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ll Flooring mit einem Wert von 12,28 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 67 Prozent im Vergleich zu einem durchschnittlichen KGV der Branche "Spezialität Einzelhandel" von 36. Aufgrund des relativ niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher eine Bewertung von "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine langfristig starke Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ll Flooring zeigt, dass vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Ll Flooring.