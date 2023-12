Was passiert mit Lloyds Banking - 9.75% Prf Irr Gbp 0.25?

Der Aktienkurs von Lloyds Banking hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 4,77 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 15,88 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Lloyds Banking eine Underperformance von -11,11 Prozent im Branchenvergleich verzeichnet. Der "Finanzen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -4,39 Prozent, und Lloyds Banking lag 9,17 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiteres Signal, das in Betracht gezogen wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Bei einem Niveau von 30,21 wird der RSI der Lloyds Banking als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit 30,01 ebenfalls auf einem Niveau, das eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lloyds Banking bei einem Wert von 5, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 8,41) deutlich unter dem Durchschnitt liegt, nämlich um ca. 34 Prozent. Aus fundamentaler Sicht ist Lloyds Banking damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Analysten bewerten die Lloyds Banking-Aktie derzeit insgesamt als "Gut". Diese Bewertung setzt sich aus 7 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im zurückliegenden Monat wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Empfehlungen ausgesprochen. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel betrachtet. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (64,33 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 35,54 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Lloyds Banking also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

