Was passiert mit Little Green Pharma?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Little Green Pharma liegt der RSI7 aktuell bei 14,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, wodurch das Wertpapier eine "Neutral" Einstufung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Little Green Pharma wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der gleitende Durchschnittskurs von Little Green Pharma beläuft sich auf 0,17 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,145 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,71 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu hat der GD50 für die letzten 50 Tage derzeit einen Stand von 0,14 AUD, wodurch die Aktie mit +3,57 Prozent Abstand eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Little Green Pharma in den letzten Wochen kaum verändert hat, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.