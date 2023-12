Was passiert mit Lithium Plus Minerals?

Die technische Analyse der Lithium Plus Minerals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,33 AUD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,34 AUD weicht um +3,03 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. In den letzten 50 Handelstagen lag der Durchschnitt bei 0,43 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -20,93 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf einer kurzfristigeren Analysebasis. Zusammenfassend erhält die Lithium Plus Minerals-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lithium Plus Minerals-Aktie beträgt 58, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (63,64) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Lithium Plus Minerals-Aktie wurde auch analysiert. Die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien waren überwiegend positiv, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Lithium Plus Minerals daher in dieser Stufe als "Schlecht" eingestuft.